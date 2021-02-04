Lavrov'dan Blinken'e 'Navalnıy' yanıtı: Rus yargı sistemine saygı duyun

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Blinken'in dokunduğu Aleksey Navalnıy meselesi bağlamında Bakan Lavrov, Rusya kanunlarına ve yargı sistemine saygı duyulması gerektiği yönünde ayrıntılı bir açıklama yaptı" ifadelerine yer verildi.

Lavrov'un ayrıca ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto eden kişilere karşı başlatılan baskı ve soruşturmalara dikkat çektiği ve 'ilgili yargı süreçlerinin şeffaflığını' sağlama çağrısında bulunduğu aktarıldı.