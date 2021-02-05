Rusya'nın 47 kentinden Kırım'a seyahat etmek mümkün olacak

Simferopol Uluslararası Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamada, Kırım'a yaz aylarında yapıacak olan uçak seferlerinin biletlerinin Rusya'nın 47 kentinde satılacağı bilgisi paylaşıldı. Lipetsk, Kurgan ve Nadım’dan (Yamalo-Nenets Özerk Okrugu) yarımadaya ilk kez sefer düzenlenecek.

Açıklamada, "Sekiz havayolu şirketi Kırım'a uçuşlar için bilet satmaya başladı. Yeni destinasyonlar arasında, S7 Airlines'ın Airbus A319 uçaklarıyla Lipetsk ve Kurgan’dan Simferepol’e uçuşlar da bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Lipetsk'ten uçuşlar 29 Nisan-30 Eylül tarihleri ​​arasında pazartesi ve perşembe günleri, Kurgan'dan ise 28 Nisan-29 Eylül tarihleri ​​arasında çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Yamal Hava Yolu şirketinin Airbus A320 uçakları, Nadım ve Simferopol arasında direk uçuşlara başlayacak. Seferler, 4 Mayıs-29 Eylül tarihleri ​​arasında salı günleri Kırım'a ve çarşamba günleri ters yönde düzenlenecek.

Mart ayı sonunda başlaması planlanan uçuşların çoğu Ekim 2021'e kadar sürecek.