Paraguay, Rus Sputnik V aşısını satın alıyor

Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi satın alacaklarını ifade etti.

Paraguay Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mazzoleni, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile anlaşma imzaladığımızı bildirmekten memnuniyet duyarım” dedi.

Sevkiyat hacmi ve tarihi konusundaki bilgileri en yakın zamanda açıklayacaklarını belirten Mazzoneli’ye göre, şu anda sağlık çalışanları aşıların doğru kullanımı konusunda eğitimden geçiyor.

Paraguay Sağlık Bakanlığı, Rus Sputnik V aşısını ocak ayında hızlandırılmış prosedür çerçevesinde tescil etmişti.