Biden'ın 'Rusya'ya bedel ödeteceğiz' açıklamasına Kremlin'den yanıt: Bu tür sözlere kulak asmayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya gerçekleştirdikleri her eylemin bedelini ödeteceklerini söyledi. Biden'ın sözlerini 'saldırgan ve yapıcılıktan uzak' olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tür açıklamalara kulak asmayacaklarını vurguladı.

Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Washington'un dış politika programını açıkladığı konuşması sırasında, "Selefimin aksine ben, ABD'nin, seçimlere müdahale, siber saldırılar, zehirlemeler gibi Rusya'nın saldırgan eylemlerine teslim olacağı günlerin geride kaldığını Devlet Başkanı Putin'e açık bir şekilde söyledim. Rusya'ya hiç tereddüt etmeden bedel ödeteceğiz ve halkımızın hayati çıkarlarını savunacağız" ifadelerini kullandı.

'Navalnıy derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı'

ABD'nin 'aynı görüşlere sahip partnerlerinin yer aldığı koalisyonda' çalışırken Rusya konusunda daha etkili olacağını kaydeden Biden, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için Moskova'ya ilk kez kamuoyu önünde çağrı yaptı. Biden, "Navalnıy'ın siyasi motiflerle tutuklanması ve Rusya'nın toplanma özgürlüğünü bastırma girişimleri, ülkemizde ve tüm uluslararası toplumda derin kaygı yaratan bir konu. Yolsuzlukları açıkladığı için Navalnıy'ı hedef seçtiler. Derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı" diye konuştu.

'Bu tür açıklamalar kesinlikle kabul edilemez'

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine Biden'ın sözleri hakkında "Maalesef bu, çok saldırgan ve yapıcılıktan uzak bir söylem. Ültimatom tarzı açıklamalar bizim için kesinlikle kabul edilemez nitelikte. Bu türden açıklamalara, emir niteliğindeki açıklamalara kulak asmayacağımızı söylemiştik ve öyle de yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'Siyasi irade ortaya koymalarını bekliyoruz'

"Ancak çok sayıda anlaşmazlığın ve temel konularla ilgili yaklaşımlarda farklılıkların olduğu karşılıklı olarak belirtilmesine rağmen, yine de etkileşim için bir temelimizin olduğunu düşünüyoruz" diye devam eden Peskov, ABD'lilerin her iki tarafın çıkarına olan konularda diyaloğa devam etme konusunda siyasi irade ortaya koymalarını beklediklerini kaydetti.