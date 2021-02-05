Panama hükümeti, 3 milyon doz aşı almak için Rusya’ya başvurdu

Panama hükümetinin, 3 milyon doz Rus Sputnik V koronavirüs aşısı satın almak istediği, 1.5 milyon vatandaşının aşılanmasına olanak verecek dozdaki aşıyı mart ayına dek teslim almayı umduğu belirtildi.

Reuters haber ajansı Panama Sağlık Bakanlığı’nın bir mektubunu kaynak gösterdiği haberinde, Orta Amerika ülkesinin 3 milyon doz Sputnik V aşısı satın almak için girişimde bulunduğunu yazdı.

Orta Amerika ülkesinin Rus aşılarını mart ayına kadar almayı umduğunu aktaran habere göre söz konusu mektupta “Panama hükümeti, ülkenin ilaç otoritesi üstünden Sputnik V aşısı için acil kullanım izni çıkarmaya hazır” deniliyor.

Reuters: Panama seeks 3 million doses of Russia's #CovidVaccine vaccine - letter https://t.co/z9Gc4L2LaP — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na (RDIF) hitaben yazılmış mektupta Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre’nin imzasının bulunduğu belirtiliyor.

Reuters ayrıca sağlık bakanlığından bir kaynağının üstünden, 3 Şubat tarihli mektubun gerçek olduğunu da doğruladığını aktardı.

Panama en çok koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkelerinden biri ve yakın geçmişte nüfusunun yüzde 80’inin aşılanmasına olanak verecek 5.5 milyon doz aşı için 56 milyon dolar tahsis etti.

Ayrılan bu bütçe içinde Rus aşısı için tahsis edilmiş miktarın yer alıp alınmadığını şu an için bilinmiyor.

Panama’da şimdiye dek 324.489 koronavirüs vakası ve Kovid-19 kaynaklı 5.391 can kaybı tespit edildi.

Rusya’da vaka sayısı 16 bin 688 arttı

Bu arada Rusya’da son 24 saatte 16 bin 688 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Yeni vakalarla birlikte şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 934 bin 606’ya çıktı.

Hastalık nedeniyle 527 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca yaşanan can kaybı 75 bin 732’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 23 bin 582 artarak 3 milyon 413 bin 495 oldu.