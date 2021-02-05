Lavrov, Navalnıy davasıyla ilgili olası yaptırımlar hakkında konuştu: AB, güvenilmez bir partner, yaptırımlara alıştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus aktivist Aleksey Navalnıy davası nedeniyle Rusya'ya uygulanması muhtemel yaptırımların AB'nin iç meselesi olduğunu ve Moskova'nın kısıtlamalara artık alıştığını söyledi. Dışişleri Bakanı, şu anda AB'nin güvenilmez bir partner olduğunu da vurguladı.

Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Navalnıy davasıyla ilgili olası yaptırımlarını değerlendiren Lavrov, "Bunu, AB'nin iç meselesi olarak görüyoruz. AB'nin yasal dayanağı olmayan tek taraflı yaptırımlara giderek daha fazla başvurmasına alıştık" dedi.

'Yapıcı görüşmelere hazırız'

Rusya'nın kendi 'yaşantısını' AB'nin en azından şu aşamada güvenilmez bir partner olduğu düşüncesinden hareket ederek inşa ettiğini anlatan Lavrov, "Stratejik bakışın, her şeye rağmen AB'nin kendisine en yakın bölgedeki temel çıkarlarına dikkat edeceğini umuyorum. Bugünkü görüşmelerin daha yapıcı bir çizgiye çıkmamıza yardımcı olacağını umuyorum. Biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Navalnıy'ın AB'ye yaptığı, Kremlin'e yakın olduğu öne sürülen iş insanlarına yaptırım uygulanması yönündeki çağrıyı da değerlendirdi.

'Navalnıy gibi kendi ülkesine yaptırım isteyen başka siyasetçi olup olmadığı araştırılmalı'

Rusya Dışişleri Bakanı, "Dünyada bir siyasetçinin ya da siyasetçi rolüne aday bir kişinin yabancı ülkelerden kendi ülkesine yaptırım uygulanmasını istediği başka bir vakanın olup olmadığını gazetecilerden araştırmasını rica ediyorum. Bu şu anda aklıma geldi. Eğer gazetecilerden biri bunun üzerinde çalışırsa, herkesin dikkatle takip edeceği çok ilgi çekici bir araştırma olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'İlişkilerdeki temel sorun, normallik bulunmaması'

Lavrov, Borrell'le görüşmesinin başında Rusya-AB ilişkilerinin normal olmamasının kimseye fayda sağlamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Rusya-AB ilişkilerin temel sorun, Avrasya coğrafyasındaki iki en büyük oyuncu arasındaki ilişkilerde normallik bulunmaması. Elbette bu, hiç kimseye fayda sağlamayan, sağlıksız bir durum. Rusya-AB ilişkilerini detaylı ve adil şekilde ele almanın vakti geldi, geçiyor."