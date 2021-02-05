Rus uzman: Türkiye, deniz kuvvetleri konusunda Rusya’ya tamamen güvenebilir

Türkiye’nin uçak gemisi arayışlarını değerlendiren Rus uzman Korotçenko, Ankara’nın deniz kuvvetleri programlarının hayata geçirilmesi konusu da dahil Rusya’yı yüzde yüz ideal ve güvenilir ortak olarak görebileceğini belirtti.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl içinde İngiltere ile HMS Queen Elizabeth sınıfı uçak gemisi almak için talepte bulunduğu, ancak Londra’nın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Korotçenko, "Bununla birlikte başka alternatifler de var ve bu alanda Rusya ile işbirliği çok daha çekici ve umut verici görünüyor. Üstelik Türkiye ve Rusya, askeri teknik işbirliği alanında büyük deneyime sahip" dedi.

'Rusya, Türkiye'nin silah ihtiyacını karşılamaya hazır'

Rusya’daki Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, doğalgaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Akdeniz’de çıkarlarını koruma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu dikkate alındığında, donanmasını güçlendirmenin tamamen meşru bir karar olduğunu kaydederek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Rusya da tamamen her tür silah konusunda Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Buna, Türkiye’nin aradığı koşullarda uçak gemisi tasarımı ve teslimatı da dahil. Türkiye’nin her türlü isteği, Rus savunma sanayisi tarafından yerine getirilebilir. Buna, deniz kuvvetleri programlarının hayata geçirilmesi, hava teçhizatının teslimi, modern hava savunma sistemlerin teslim programı da dahil. Yani Türkiye, Rusya’yı tamamen yüzde yüz ideal ve güvenilir ortak olarak görebilir”.

Üstelik Rusya’nın, Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu teknoloji transferini de gerçekleştirebileceğini kaydeden Korotçenko, “Türk savunma sanayisi bu teknolojileri kabul etmeye ve bunun temelinde üretim yapmaya hazır hale geldikçe Rusya bunu yapacaktır. Yani Rusya tamamen her konuda Türkiye’nin modern silah türlerine olan ihtiyaçlarını karşılayabilir” ifadelerini kullandı.