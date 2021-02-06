Rusya genelinde 16 bin 627 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son bir gün içinde tespit edilen 16 bin 627 yeni koronavirüs vakası ile beraber şimdiye dek görülen vaka sayısı 3 milyon 951 bin 233’e çıktı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre son bir günde ülkede 16 bin 627 yeni vaka görüldü. Söz konusu yeni vaka sayısının, bir önceki gün tespit edilen ile karşılaştırıldığında yüzde 0.37 oranında daha az olduğu belirlendi.

Bunun yanında pandeminin başından beri kaydedilen toplam vaka sayısı 3,951,233’e yükselmiş durumda.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüsün neden olduğu rahatsızlıklardan hayatını kaybedenlerin sayısıysa 497 olarak açıklandı. Şimdiye dek ülkede koronavirüs kaynaklı 76,229 can kaybı görüldü.

Rusya’da yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam ediyor. Sadece risk grupları değil isteyen herkes kliniklere gidip ücretsiz olarak aşı olabiliyor.

Rusya’nın sağlık yetkilileri, pandeminin ülkede ‘geri çekilme’ dönemine girdiğini söylüyor.