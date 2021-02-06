Rusya: İsteyen vatandaşlarımızın hepsini koronavirüse karşı Haziran ayına kadar aşılayabiliriz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, isteyen tüm vatandaşları dört ay içerisinde koronavirüse karşı aşılayabilecek olanaklara sahip olduklarını söyledi.

Rus Sputnik V koronvirüs aşısının finansörü olan RDIF’in Direktörü Dmitriyev Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Rusya, aşı olmayı isteyen vatandaşlarının tamamını haziran ayına kadar aşılayabilecek tek ülke” dedi.

Rus Sputnik V koronavirüs aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg da, “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki karşı karşıya olduğumuz salgın hastalık ile en başta kendi sınırlarımız içerisinde mücadele etmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Ancak Gintsburg şunu da ekledi: “Yine de bu tehlikeyi geride bırakabilmemiz için onunla dünyanın tümünde mücadele etmeliyiz, zira ondan kaçmak mümkün değil.”

Rusya sınırları içerisinde üretilen koronavirüs aşılarının hemen hemen hepsi ülke içindeki kullanıma ayrılmış durumda. Başka ülkelere tedarik edilecek aşılarsa yapılan işbirliği anlaşmaları sayesinde ülke dışında üretiliyor.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, sürü bağışıklığı oluşması için sene sonuna kadar nüfusun yüzde 60’ını aşılamayı planladıklarını söylemişti. Söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadarsa ülkede maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralının devam edeceğini belirtmişti.

Rusya’da yaygın aşılama programı 18 Ocak’ta başladı. Yaygın aşılama programında şu an için en başta, ülkenin sağlık otoritesi tarafından ilk tescil edilen Sputnik V koronavirüs aşısı kullanılıyor.

Bunun yanında Rusya’da ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da kısmen kullanıma girmiş durumda. Ancak seri üretimine bu ay içinde başlanması bekleniyor.

Ülkede mart ayından itibaren yaygın aşılamanın Sputnik ve EpiVakKorona aşıları ile devam etmesi planlanıyor. Nisan başındaysa ülkede geliştirilen üçüncü aşı olan KoviVak’in yaygın aşılama programı çerçevesinde kullanıma girmesi bekleniyor.