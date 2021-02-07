Roscosmos Başkanı Rogozin’den Angara-A5 füzesinin bir sonraki fırlatılması ile ilgili açıklama

Yeni nesil ağır taşıyıcı roket Angara A-5 ile ilgili açıklama yapan Rogozin, Plesetsk Uzay Üssü’nden bu yıl üçüncü deneme fırlatılışı yapılacak olan roketle birlikte uzay aracının bir maketinin uzaya gönderilmesi planlandığını belirtti.

Geçen aralıkta Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatmasının bu yılın ikinci yarısında planlandığı açıklanmıştı.

Rogozin daha önce kara testlerinin son aşamasının tamamlanması için Angara-A5 roketinin modüllerinin Omsk’taki üretim tesisinden Moskova’daki Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi’ne gönderildiği bilgisini paylaşmıştı.

Ракетные модули тяжелой "Ангары" отправляются из Омска в Москву на контрольно-испытательную станцию

В этом году планируем провести не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой "Ангары" для подтверждения высоких технических характеристик и надежности этой ракеты pic.twitter.com/uENNHi91Nv — РОГОЗИН (@Rogozin) February 6, 2021

​Angara-A5 roketi ile şimdiye kadar biri 2014’te, biri de geçen aralıkta olmak üzere iki deneme fırlatması gerçekleştirilmişti.

Roscosmos bünyesinde faaliyet gösteren Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi’nin Rusya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme gereği deneme uçuşları için daha dört Angara-A5 füzesi üretmesi, ardından seri üretimine geçilecek roketten 2022-2024’te daha dört adet roket üretilmesi bekleniyor.