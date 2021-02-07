RDIF Başkanı Dmitriyev: Sputnik V’nin geliştiricileri Nobel’e aday gösterilebilir

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, dünyanın tescillenen ilk yeni tip koronvirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin geliştiricilerinin Nobel Ödülü'ne aday gösterilebileceğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Dmitriyev, “Beni en çok memnun eden şey, bunun bir çok kişiyi de aynı şekilde etkilediğini düşünüyorum, tüm bu yıllar boyunca, Sağlık Bakanlığı’nın özellikle araştırma kurumları ve deneysel tesislerin gelişim çizgisini korumuş olmasıdır” dedi.

Sputnik V geliştiricilerinin Nobel’e aday gösterilmesi gerektiği tartışmalarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Dmitriyev, “Bu, Sağlık Bakanlığı'nın, Rus bilim insanlarının, akademisyen Ginzburg ve Prof. Logunov'un elde ettikleri büyük bir başarıdır. Nobel Ödülü'ne aday gösterilmeleri gerektiği yönündeki tartışmalar tesadüf değil” diye konuştu.

Uluslararası tıp dergisi Lancet’e siyasetin dışında kalarak Sputnik V aşısı hakkında makale yayınladığı için teşekkür eden Dmitriyev, ”Yayınlamayabilirlerdi. Bu nedenle, Rus dergilerinin gelişimi ve uluslararası alanda tanınmaları, gelecekte Rus biliminin başarısı için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

The Lancet dergisi daha önce, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü faz sonuçlarına göre etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede, Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.