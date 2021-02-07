FSB, Dağıstan'da iki teröristi yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan'da yasa dışı terör örgütüne üye 2 kişinin silahların bulunduğu gizli bir depoyu ele geçirmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

FSB’den yapılan açıklamada, şüphelilerin, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yasa dışı terör örgütüne üye 2 kişinin faaliyetleri tespit edilerek engellendi. Söz konusu şahıslar, içinde el yapımı bomba, ateşli silahlar ve mühimmat bulunan gizli bir depoyu ele geçirmeye çalışırken yakalandı” denildi.

Güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.