Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 48 arttı

Rusya’da son 24 saatte 16 bin 48 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 967 bin 281 oldu.

Koronavirüsle Mücadele Merkezinin açıklamasına göre, 85 bölgede 16 bin 48 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 967 bin 281’e çıktı.

Başkent Moskova’da 2028, St. Petersburg’da 1175 vaka görüldü.

Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 432 artarak 76 bin 661’e yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı da son 24 saatte 19 bin 884 arttı. Pandemi boyunca iyileşen kişi sayısı 3 milyon 456 bin 210 oldu.