Rusya Soruşturma Komitesi, Dağıstan’da cinayet şüphesiyle 2 Rosgvardiya görevlisini gözaltına aldı

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’deki bir polis biriminde bir kişiyi öldürdükleri şüphesiyle Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nden (Rosgvardiya) iki görevli yakalandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Rosgvardiya’dan 2 görevlinin Mahaçkale’deki polis biriminde 1 kişiyi öldürdükleri şüphesiyle yakalandığını bildirdi.

The ex-head of the Dagestan village of Novokuli was shot dead in a police department in Makhachkala. An member of the Russian Guard is the main suspect. pic.twitter.com/mOaXqrMf6g — Ruslan Trad (@ruslantrad) February 6, 2021

​Açıklamaya göre, konuyla ilgili ‘bir grup şahıs tarafından önceden anlaşmak suretiyle cinayet işlenmesi’ başlığıyla cezai dava başlatıldı.

'Toprak nedeniyle anlaşmazlık yaşıyorlardı'

Soruşturmada edinilen bilgilere göre, 6 Şubat’ta Mahaçkale’deki bir polis biriminde iki Rosgvardiya görevlisi bölge halkından 34 yaşındaki bir kişiyi vurdu. Sputnik’e konuşan bir kaynak, öldürülen kişinin Novolakskiy bölgesindeki Novokuli köyünün eski yöneticisi Abakar Kaplanov olduğunu ifade etmişti. Kaynak, Kaplanov’un aynı köyden olan iki Rosgvardiya görevlisi ile uzun süredir devam eden bir ihtilafı bulunduğunu söylemişti. Kaynağa göre, taraflar toprak nedeniyle anlaşmazlık yaşıyordu.