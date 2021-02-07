Rus senatör: ABD’de totaliter devrim baş gösteriyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD’deki son gelişmeleri totaliter devrimin belirtilerine benzetti.

Rus senatör, ifade ettiklerinin kanıtının ülkedeki anıtların yıkılması, ABD’lilerin tarihlerine duydukları nefret, ayrıca o zamanlar başkan olan Donald Trump'ın ve destekçilerinin sosyal ağlardaki hesaplarının bloke edilmesi gibi gelişmeler olduğunu ifade etti.

Puşkov, “Cadı avı, ‘iç teröristler’ arayışı, ifade özgürlüğünün ‘sağ kanadın fetişi’ olarak ilan edilmesi, ırkçı reflekslere kapıldığı iddialarıyla ülke nüfusunu ‘faşizmden arındırma’ çağrıları, hakikat bakanlığı kurma talebi, herkese tek bir ‘doğru’ düşünceyi dayatma, tüm bunlar böyle bir devrimin belirtileridir” ifadelerini kullandı.

Rus senatör, ABD’deki son olayların ülkeyi bir anti-ütopyaya (distopya) dönüştürdüğünü sözlerine ekledi.