Rusya'da Sputnik V aşısının yaratıcılarını Nobel Ödülü’ne aday gösterme çağrısı

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, Kovid-19 salgınına karşı Sputnik V aşısını geliştiren uzmanlara devlet ödülü verilmesini, bu kişilerin ayrıca tıp dalında Nobel Ödülü'ne aday gösterilmesini önerdi.

Twitter hesabından bir açıklama paylaşan Jirinovskiy, “Sputnik V aşısının geliştirilmesi, çığır açan bir olaydır. Aşının yaratıcılarına 12 Haziran'da Kremlin'de devlet ödülü verilmesini, bu kişilerin ayrıca tıp dalında Nobel Ödülü'ne aday gösterilmesini öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Создание вакцины Спутник V — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) February 7, 2021

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, çarşamba günü Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Aşı, ağır geçirilen vakalara karşıysa yüzde 100 koruma sağlıyor.