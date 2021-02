Rusya Büyükelçisi Yerhov: Türkiye’de koronavirüsün yayılımına karşı alınan önlemler etkili oldu

Rusya’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Yerhov Sputnik haber ajansına verdiği demecinde, Rusların tatillerini Türkiye’de yapmasının güvenli olup olmadığını değerlendirdi ve Türkiye’ye gelirken neleri hatırlamaları gerektiğini anlattı. Rusya Büyükelçisi yeni turizm sezonu öncesinde, pandemi koşullarında geçen önceki turizm sezonuna dair verileri de paylaştı.

Yerhov ayrıca, Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye ile ortak üretim olasılığını ve eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili mahkeme sürecini değerlendirdi.

Aleksey Vladimiroviç, Türkiye geçen yıl kapılarını Rus turistlere açan az sayıda ülkeden biri oldu. Son turizm sezonu nasıl geçti? Türkiye’de tatil, Ruslar için ne kadar güvenliydi? Aralarından kaç kişi tatil sırasında koronavirüse yakalandı, kaçı bu virüs yüzünden kişi hayatını kaybetti?

Gerçekten de koronavirüs pandemisine rağmen turistlerimiz kitleler halinde Türkiye’yi ziyaret edebildi. Türk makamlarının verdiği rakamlara göre, toplamda 2020’de buraya 2 milyondan fazla Rus geldi. Aralarından yaklaşık 1 milyon 600 bini, ülkenin güneyindeki tatil bölgeleri olan Antalya ve Muğla’yı ziyaret etti. Üstelik bu rakam büyük oranda, uçuşların yeniden açıldığı ağustos ayı sonrasındaki dönemi kapsıyor. Pandemi koşullarında, yerel makamlar, yabancı turistlerin güvenliğini ve sağlığını sağlamak için bir dizi önlem geliştirmişti. Özellikle, havalimanından plaja kadar tüm tesislerde sıkı sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kuralları getirilmiş, hastalananların derhal karantinaya alınması ve diğer tedbirler sağlanmıştı.Bu sayede, 1.5 milyonu aşkın Rus turist içinden Antalya ve Muğla bölgelerinde sadece 438 koronavirüs vakası tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti. Belki gözden kaçanlar olmuştur, dönüş yolunda koronavirüs kapanlar da olmuştur. Ama genel olarak Türk makamlarının aldığı tedbirler etkinliğini gösterdi.

Türkiye ile başta Sputnik V olmak üzere Rus koronavirüs aşılarıyla ilgili işbirliği yapma olasılığı nedir?

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türk ortaklarla belirli anlaşmalara sahip. Bu noktada şunu unutmamak gerekir ki, Türkiye dahil her bir ülkenin, ilaçların ithalatının ve kullanımının resmi tescil prosedürünü düzenleyen kendi mevzuatı var. Bu çok önemli, çünkü Sputnik V aşısının Türkiye’de ortak üretim olasılığı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yani ilgili çalışmalar yapılıyor, görüşmeler devam ediyor, haberleri takip edin.

Üç Rus turistin İstanbul’da yaralanmasıyla ilgili ülkemizde büyük yankı uyandıran olayı anlatır mısınız? Yaralıların şu andaki durumu nasıl?

İstanbul Başkonsolosluğumuzun verdiği bilgiye göre erkek olan vatandaşımız taburcu edildi bile. İki kadın vatandaşımız ise hastanedeler ve sürekli olarak doktor gözetimi altındalar. Akrabaları da onları ziyaret edebildi. Yakında kadın vatandaşlarımızdan birinin taburcu edilmesi planlanıyor. Elbette bıçak yaraları çok ciddidir ve iyileşme süreci biraz zaman alacak. Onlara acil şifalar diliyoruz. Başkonsolosluk çalışanları onlarla sürekli temas halindeler.

Şunu söylemek gerekir ki, bu tür olaylar daha önce de yaşandı. Örneğin beş yıl önce, ben İstanbul Başkonsolosuyken, Avrupalı mevkidaşlarımdan biri, neredeyse iki metre boyunda yapılı biri olmasına rağmen, şehrin en canlı caddelerden biri olan İstiklâl’de güpegündüz genç bir holiganın saldırısına uğramıştı. Bir keresinde de başka bir başkonsolosluk binasının önünde, hatta hemen merdivenlerinde bir insan vurulmuştu. Hem de bu her zaman kalabalık ve canlı bir yer olan Taksim Meydanı’na 300 metre mesafede oldu. İstanbul’da da her yerde olduğu gibi suç oranının yüksek olduğu mahalleler var ve biz turistlerimize, özellikle karanlık saatlerinde oraya gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Her zaman makul önlemler alınmalı, özellikle de tanımadığınız bir ülkedeyseniz.

Birtakım emarelere göre Andrey Karlov cinayetiyle ilgili davada sona yaklaşılıyor. Rusya tarafı nasıl bir karar bekliyor? Bu davada sanık olarak yargılananların gerçekten bu suçla ilgisi olduğundan emin miyiz?

Muhtemelen, önümüzdeki mahkeme duruşmalarında karar açıklanmaya başlayacak. Ancak karar açıklanmadan yorum yapmamız doğru olmaz. Tek söyleyebileceğim, bu alçakça suçu işleyenlerin hakkettikleri cezayı alacağını umduğumuz.