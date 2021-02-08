Putin: Rusya, kendisine ait üç koronavirüs aşısı bulunan tek ülke

Rusya lideri Vladimir Putin, kendi geliştirdiği üç koronavirüs aşısı olan dünyanın tek ülkesinin Rusya olduğunu belirtti. Rus lider, Rusya’nın üç aşı geliştirmiş olmasını 'büyük bir bilimsel başarı' olarak nitelendirdi.