Rusya, pandemi nedeniyle durdurduğu Yunanistan ve Singapur uçuşlarına yeniden başladı

Şimdilik Yunanistan’a haftada iki uçuş, Singapur’a ise haftada üç uçuş yapılmasına izin verildi. Havayolları, bu rotalarda düzenli uçuşların devamı ile ilgili planlarını henüz açıklamadı.

Rusya koronavirüsün yayılımı nedeniyle geçen yıl mart ayı itibarıyla diğer ülkelere düzenli ve charter uçuşlarını durdurmuştu. Bu dönemde Rusya’dan yalnızca kargo, sıhhi ve insani yardım uçuşları, yakıt ikmali amaçlı transit uçuşlar gibi istisnai uçuşlar gerçekleştirildi. Bu uçuşların dışında, pandemi nedeniyle uçuşlarının iptal edilmesi ile başka ülkelerde mahsur kalan Rusya vatandaşlarını ülkelerine geri götüren uçuşlar da düzenlendi.

Daha sonra pandeminin gerilemesi ile beraber Rusya bazı ülkelere uçuşları yeniden başlattı. Söz konusu ülkelerden birisi olan Türkiye’ye mart ayında durdurulan uçuşlar temmuz ayında yeniden başlatılmıştı.