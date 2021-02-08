Putin, Netanyahu ile telefonda Ortadoğu'yu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu arasındaki görüşmede, öncelikle Ortadoğu'daki mevcut durum olmak üzere, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alındı.

Görüşmede farklı seviyelerde temaslar konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşmenin İsrail tarafının girişimiyle gerçekleştiği belirtildi.