Putin, dünyanın en büyük nötron kaynağı olan PİK nötron reaktörünü devreye soktu

Kurçatov Enstitüsü Ulusal Araştırma Merkezi bünyesindeki St. Petersburg B.P. Konstantinov Nükleer Fizik Enstitüsü'ndeki dünyanın en büyük nötron kaynağı olma özelliğine sahip PİK nötron reaktörü enerji üretmeye başladı.

Enstitüde düzenlenen törene video konferans yöntemiyle katılan Putin, Rus uzmanlardan reaktörü devreye almalarını isteyerek "Sizlere başarılı ve verimli bir çalışma diliyorum. Rusya Bilim Günü vesilesiyle sizleri tebrik ediyor ve Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısına davet ediyorum. Enstitünüz önemli geleneklere ve uzman yetiştirme konusunda eşsiz bir seviyeye sahip. Yaptığınız buluşlarla ülkemizi birçok kez şaşırttınız. Bu adımın da gelecekte büyük devletimizin çıkarına olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Путин дал команду на вывод реактора ПИК в Гатчине на энергетический режим работы pic.twitter.com/Vj3lQooGwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 8, 2021

​Kompakt çekirdekli ve ağır su reflektörlü PİK reaktörü projesi, 1970'lerin başında hazırlandı ve en yüksek yoğunluğa sahip nötron ışınları kaynağı olarak tasarlandı.

1986 yılına doğru çalışmaların yüzde 70'i bitirilerek reaktörün inşaatının ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Ancak Çernobil Nükleer Santrali'ndeki kazadan sonra proje, güvenlik açısından revize edildi. 1991 yılına kadar süren yeni bir bilimsel inceleme süreci gerçekleştirildi. Reaktörün modernizasyonu için geliştirilen proje, uluslararası denetim de dahil olmak üzere kapsamlı kurum dışı incelemeleri başarıyla geçti. Reaktör, 2011 yılında birinci başlatma kompleksinin inşasının tamamlanmasının ardından fiziksel testler için 100 W kapasiteyle çalıştırılmıştı.