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    Sergey Lavrov

    Lavrov: Almanya, Putin'le ilgili arşivleri Navalnıy'e açtığını doğruladı

    © REUTERS / МИД РФ
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202102081043763326-lavrov-almanya-putinle-ilgili-arsivleri-navalniye-actigini-dogruladi/

    Almanya'nın Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili arşivlere erişim izni verdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman istihbaratının 'Putin'in Sarayı' adlı filmin hazırlanmasına yardım etmiş olabileceğini vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden basın mensuplarının sorularına yanıt veren Lavrov, "Somut bir duruma dikkat çekeyim. Bu filmde Navalnıy, Dresden'deki eski Sovyet istihbaratı rezidansını ziyaret ediyor ve bazı Alman meslektaşlarla birlikte 'Putin'in kişisel dosyası' olarak tanıttığı bir dosyadan materyalleri gösteriyor. Bu binayı girmek ve dahası bazı arşiv belgelerine erişim elde etmek Alman hükümetiyle, özellikle de Alman istihbaratıyla işbirliği yapılmadan imkansız. Tek başına bu, tüm bu hikayenin arka planı ve Batı'nın uluslararası medyada oynadığı rol hakkında yeterince bilgi veriyor" dedi.

    'Materyallerin Navalnıy'ın eline geçmesi rahatsızlık verici'

    Alman arşivlerindeki Putin'le ilgili materyallerin Rus liderin mutabakatı olmadan Navalnıy'ın eline nasıl geçmesinin rahatsızlık verici olduğunu kaydeden Lavrov, Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda izahat istediklerini ve gelen yanıtta bunun için ilgili Alman kurumundan onay alındığının, bu belgelerde gizli bir şey bulunmadığının belirtildiğini aktardı.
    Batılı ülkelerin Navalnıy konusunu Rusya'yla diyalogda ana konu yapmaya çalıştığına dikkat çekerek Rus aktivistin zehirlendiğine dair iddialara yanıt veren Lavrov, "Omsk'taki hastanede ve Berlin'deki Charite kliniğinde Navalnıy'ın vücudunda askeri zehirleyici madde tespit edilmedi, Alman hükümetinin açıklamasına göre sadece Almanya Silahlı Kuvvetleri Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü'ndeki testlerde bu maddelere rastlandı. Buna dayanılarak, Rusya'ya 'temyiz edilemez' suçlamalar ile 'suçunu' kabul etme ve 'suçu' soruşturma çağrıları yapıldı" diye vurguladı.

    Lavrov, Alman tarafının iddiasına göre Fransa ve İsveç ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği'nin Alman ordusunun çıkarımlarını doğruladığının ancak Rusya'nın Navalnıy'da tespit edilen maddenin formülüyle ilgili bilgilere ilişkin taleplerinin söz konusu taraflarca yanıtsız bırakıldığının altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanı, ilgili tarafların Moskova'dan onların sözlerine inanmasını ve soruşturma açmasını istediklerini ancak soruşturma için gereken kanıtları sunmadıklarını da vurguladı.

    Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce hazırladığı belirtilen 'Putin'in Sarayı' adlı filmde Rus liderin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü. Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili filmin ABD'nin desteğiyle Alman film stüdyosu Black Forest'ta çekildiğini belirtmişti.

    Rus iş insanı Arkadiy Rotenberg, binanın kendisine ait olduğunu ve otel olarak hizmet vereceğini açıklamıştı.

    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Rusya, Aleksey Navalnıy, Vladimir Putin
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