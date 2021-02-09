Rusya Milli Takımı antrenörüyle Çavuşoğlu'nun benzerliği Rusların dikkatinden kaçmadı: Fotoğrafta niye iki Çerçesov var?

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun benzerliği bir kez daha gündem konusu oldu.

Antalya'da kamp yapan Rus futbol takımlarındaki milli futbolcuların durumunu takip etmek için Türkiye'ye gelen Çerçesov, Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

5 Şubat doğumlu olan Çavuşoğlu, Antalya'da bulunan Çerçesov'u doğum günü için davet etti. Rusya Milli Takımı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Çerçesov'un Antalya'da Çavuşoğlu'yla bir araya gelerek doğum gününü kutladığı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Çerçesov, "Bakanın doğum gününde buluşma davetini memnuniyetle kabul ettim. Kendisine Rus milli takımının formasını hediye ettim. 2018 Dünya Kupası elemelerindeki Rusya-Türkiye maçlarını da anımsadık" ifadelerini kullandı.

Çerçesov, Çavuşoğlu'yla iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını, birbirlerine başarı dilediklerini ve yeniden buluşmak için sözleştiklerini belirtti.

5 Şubat Cuma günü Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalya'da Türkiye Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu’nun doğum gününü kutladı.⚽️🎊 https://t.co/yilYMf8Yit — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 8, 2021

​Twitter'daki paylaşımın altına yapılan yorumlar, Çerçesov ve Davutoğlu'nun benzerliğini yeniden gündeme getirdi. Kullanıcıların "Neden fotoğrafta iki Çerçesov var da Çavuşoğlu yok?", "Hangisi Çerçesov?" gibi yorumlar yaptıkları görüldü.