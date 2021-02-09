Rus Dışişleri, Borrell'in Moskova ve Brüksel'de söylediklerinin arasındaki zıtlığa dikkat çekti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in Moskova ziyareti ve sonrasında yaptığı açıklamalara dikkat çeken bakanlık, Borrell’in Brüksel’e döndükten sonra Rusya'ya yönelttiği eleştirilerin Moskova'daki konuşmalarıyla çeliştiğini ifade etti.

Rus Dışişleri, ‘Borrell'in ziyaretin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin şaşkınlıkla karşılandığını, söz konusu açıklamaların kendisinin Moskova'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla güçlü bir tezat oluşturduğunu’ vurguladı.

“Rus tarafı, onun huzurunda düzenlenen basın toplantısında müzakerelerin sonuçlarını yorumladı ve o, kendi değerlendirmesini hemen yapmak için tüm imkanlara sahipti ve bunu yaptı” denilen açıklamada, Borrell’i ‘hiç kimsenin ne zaman, ne de format bakımından kısıtlamadığı’ ifade edildi.

'Borrell'e Brüksel'de vurguları ne şekilde yerleştirmesi gerektiği söylendi'

Brüksel'de kendisine vurguları ne şekilde yerleştirilmesi gerektiğinin söylendiği için Borrell'in bu açıklamaları yapmış olabileceği kaydedilen açıklamada, “O halde bu sadece AB politikasının gerçekte nasıl ve kimler tarafından oluşturulduğunu doğruluyor“ ifadeleri kullanıldı.

Borrell, Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında Rusya’nın giderek AB’den uzaklaştığını ve bunu demokratik değerleri varoluşsal tehdit olarak algıladığı için yaptığını belirtmişti.

Moskova’da ise Borrell, Rusya ve AB’nin işbirliği yapabileceği ve yapması gerektiği alanların bulunduğunu, Brüksel’in ise ilişkilerdeki zorluklara rağmen Moskova ile diyalogdan yana olduğunu açıklamıştı.

Borrell, 4-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.