Rusya, bir Arnavut diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk'un bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak bu ülkenin Moskova'daki büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "8 Şubat'ta, Arnavutluk Büyükelçisi Arben Gazioni, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek kendisine, Arnavutluk'un Moskova Büyükelçiliği'nin Birinci Sekreteri Jonida Drogu'nun 'istenmeyen kişi' ilan edilmesine ilişkin nota sunuldu. Söz konusu personelin, 72 saat içinde Rusya’dan ayrılması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Rusya bu adımı, Arnavutluk'un tamamen uydurma bahaneyle Rusya'nın Tiran Büyükelçili Birinci Sekreteri'ni ülkeden sınır dışı etme kararına yanıt olarak verildi" denildi.

Öte yandan açıklamada, Arnavutluk'un başvurduğu eylemlerin, Arnavutluk'ta başlayan seçim kampanyasında puan toplama, Batı'daki Rusya karşıtı güçlere hoş görünme ve bu odakların desteğini alma amacıyla yapılan provokasyon olarak değerlendirildiği belirtildi.

Arnavutluk'un eylemlerinin, bu ülkenin Rusya'yla dostluk ilişkileri geliştirme istediği yönündeki açıklamalara ters olduğu kaydedilen açıklamada, bu eylemlerin ikili ilişkilerdeki durgunluğun üstesinden gelme olasılığını ertelediği belirtilerek "Böyle bir tutarsızlık üzücü" diye kaydedildi.

Daha önce Arnavutluk, Rus diplomat Aleksey Krivoşeyev'i, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sınır dışı etmişti.