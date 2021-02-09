Büyükelçi Samsar ve Rus yetkililer, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok trenini Kaluga'da karşıladı

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Rusya'daki varış noktasına ulaştı. Yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı Rusya'ya götüren tren için Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rus yetkililerin katılımıyla karşılama töreni yapıldı.

Ankara'dan 26 Ocak'ta yola çıkan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesi'ne vardı.

Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı, toplam 15 vagona yüklenen 15 konteynerde Rusya'ya taşıyan tren için karşılama töreni yapıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Samsar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını ekonomik temasın oluşturduğuna işaret ederek "Bu ilişkiler her alanda daha da derinleşerek devam etmektedir" dedi.

Büyükelçi Mehmet Samsar, Kaluga Oblastı ve Rus Demiryolları Şirketi yetkilileriyle, 29 Ocak’ta ülkemizden yola çıkan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok trenini Vorsino Tren İstasyonu'nda karşılamıştır.@UABakanligi @TCDDTasimacilik @ticaret @kalugaregion @bekoturkiye pic.twitter.com/U8PcxD2K2i — TurkishEmbassyMoscow (@Turk_Emb_Moscow) February 9, 2021

​'100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için çalışmalar sürüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koyduğu karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Samsar, "BTK demir yolu aslında İpek Yolu’nun da önemli bir unsuru, bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen bu ilk ihracatı karşılamaktan da memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Samsar, söz konusu trenin sadece ihracat alanında değil aynı zamanda Türk ve Rus halkları arasında da bir dostluk köprüsü olacağını hatırlattı.

Törene katılan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treninin ikili ticarete önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.

Samsar, Rus yetkililerle işbirliği konularını görüştü

Bu arada Samsar, Kaluga Oblastı ve Rus Demiryolları Şirketi yetkilileriyle işbirliği imkanları konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Mehmet Samsar Türkiye ile Rusya arasındaki İlk ihracat blok treninin varışı için düzenlenen törene katılmış ve. Kaluga Oblastı ve Rus Demiryolları Şirketi yetkilileriyle işbirliği imkanları konusunda görüşme yapmıştır.@ticaret @kalugaregion pic.twitter.com/VO5KGtH4Lr — TurkishEmbassyMoscow (@Turk_Emb_Moscow) February 9, 2021

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