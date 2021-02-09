Rusya ordusunun nükleer olmayan caydırıcı kuvvetlerinin temel unsuru hipersonik silahlar olacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hipersonik silahların Rus ordusunun nükleer olmayan caydırıcı kuvvetlerinin başlıca unsuru olacağını ifade etti.

Rusya ordusunun üst düzey yetkilileriyle olan bir toplantıda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Nükleer olmayan caydırıcı kuvvetlerimizin potansiyelini, öncelikle de yüksek hassasiyetli silahları geliştiriyoruz” dedi.

Şoygu, ordunun nükleer dışında kalan caydırıcı kuvvetlerinin temelini hipersonik silahların oluşturacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’deki Federal Meclis konuşmasında ülkenin hipersonik silahlarını tanıtmıştı. Putin’in sözünü ettiği silahlar arasında öncelikle Avangard ve Kinjal füze sistemleri yer alıyordu. Daha sonra Tsirkon isimli hipersonik füzelerinin geliştirildiği bilgisi verilmişti.

Dünyanın ilk deniz bazlı hipersonik seyir füzesi olan Tsirkon’un hızı 8-9 Mach, menzili de 1000 kilometreyi buluyor.

Kinjal füzesi uçuş sırasında manevralar yapıyor ve tüm mevcut savunma ve füze sistemlerini aşabiliyor. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor.

Avanagard sistemleri, sesten 20 kat hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.