Rus Dışişleri'nden Borrell'in 'Moskova'da küçük düşürüldüğü' iddiasına yanıt: Batı'nın enformasyon kampanyası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nden (AB) bazı politikacı ve diplomatların, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in Moskova ziyaretinin küçük düşürülmeyle sonuçlandığı yönündeki iddiasını değerlendirdi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, "Bu insanlar kendileri Borrell'i küçük düşürüyor ve bunu Moskova’da küçük düşürüldü şeklinde sunuyor. Küçük düşürülme bunun neresinde, kesinlikle anlaşılmıyor" ifadelerini kullandı.

"Aynı kelimelerle şarj edilen ve aynı kitaptan ders çalışan insanlar çıkıp saçma sapan konuşmaya başlıyor. Bunu neden yapıyorlar? Tamam, enformasyon kampanyası olduğu açık. Tam da bu yüzden yasa dışı eylemleri başlatma talimatı verildi, çünkü tüm bu enformasyon balonu yazı görmez. Deliller sunmadan kimyasal silah, zehirlenme öyküleriyle yaza kadar uzatmak mümkün değil."

Borrell'in, daha önce İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yaptığıyla tamamen aynı biçimde ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun, koşmanın mümkün olmadığı bir kısır döngü olduğunu söyleyen Rus diplomat, "Şimdi yeni bir günah keçisi bulmuşlar, şimdi onlara göre Borrell suçluymuş. Kendi adamları, aynı kandan, şimdi o suçluymuş. Daha önce, hatırlıyorum, suçlu olan Trump'tı, her şeyin sorumlusu oydu. Şimdi yeni cadı avı başladı" ifadelerini kullandı.