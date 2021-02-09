Peskov: Sputnik V aşısına yurtdışından çok yoğun talep var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus bilim insanlarının geliştirdiği Sputnik V aşısına yurtdışından yoğun bir talep olduğunu, yurtiçindeki ihtiyaç tamamen giderildikten sonra bu talebin karşılanması için muazzam çaba gösterildiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Rus aşısına yönelik uluslararası talep o kadar fazla ki, şu an mevcut olan üretim potansiyeli bu miktarı hemen karşılayamıyor” dedi.

Peskov, açıklamalarına “Tüm Rusya vatandaşlarına aşı sağlandıktan sonra bu talebin karşılanması için gerçekten muazzam çaba gösteriliyor” sözleriyle devam etti.