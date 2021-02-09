Rusya: Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni esir takası yapıldı

Rustam Muradov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün yeni esir takası gerçekleştirildi. Kişisel kontrolüm altında Rus barış gücünün yaptığı çalışmalar sonucu, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakla Bakü’ye bir, Erivan’a beş esir ulaştırıldı” diye konuştu.

Rus komutan, barış gücünün Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya sıkı sıkıya uymaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.