Zaharova: AB'nin Rusya'yı 'kamuoyu önünde azarlama' planları başarısız oldu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Rusya ziyareti hakkında Vesti radyosuna konuşan Zaharova, "Hedefleri, daha öncesinde enine boyuna planladıkları şekilde Rusya'yı kamuoyu önünde azarlamaktı. Planların suya düşmesi, Batılı partnerlerin rahatsızlığını tetikledi" dedi

Batılı tarafın yalnızca mitingler ve gazeteciler hakkında konuşup Navalnıy'ı ana konu haline getirdiğine dikkat çeken Zaharova, planların işe yaramadığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Borrell, Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu, ancak görüş alışverişi için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini söyledi. AB'ye döndükten sonra Borrell, Rus makamlarının Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme kararını kınayarak Moskova'nın ilişkileri iyileştirmeye hazır olmadığını belirtti ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği tehdidinde bulundu.

Dün ise Rusya Dışişleri Bakanlığı, Borrell'in ziyaretle ilgili değerlendirmesine şaşırdıklarını, zira AB'li diplomatın söylemlerinin Lavrov ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalarla güçlü bir tezat oluşturduğunu belirtti.