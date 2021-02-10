Rusya’da H&M’e vergi kaçakçılığı suçlaması: Soruşturma başlatıldı

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) İsveçli perakende giyim şirketi Hennes & Mauritz’in (H&M) Rusya şubesine karşı, 3 milyar 100 milyon ruble (yaklaşık 42 milyon dolar) gümrük vergisi kaçırma suçlamasından soruşturma başlattığı belirtildi.

Bloomberg’in FTS belgelerine dayandırdığı haberinde, soruşturmanın geçen Aralık ayında başlattığı ifade edildi. H&M Rusya’nın, 2016-2019 döneminde, İsveç’teki merkez ofise aktarılan bazı telif ücretlerini, malların gümrük değerine katmadığı iddia edildi.

Bloomberg kaynağı, H&M’ın, muhasebe denetimi sırasında hesaplarda tespit edilen açığı kapatmak için 2019’da vergi dairesine 3 milyar 100 milyon ruble ödeme yaptığını söyledi. Ancak bu ödemenin, soruşturmayı engellemediği, dava sonucu şirketin, tespit edilen açığın 2 katına tekabül eden para cezası ödeyebileceği ve hatta yöneticilerin hapis cezasına çarptırılabileceği dile getirildi.

H&M Stockholm Ofisi, Bloomberg’e açıklamasında, Rusya’da soruşturma başlattığı bilgisini doğruladı, ama ayrıntıları bilmediğini ifade etti.

H&M raporuna göre, 30 Kasım 2020’de sona eren geçen mali yılda, Rusya’da satışlar 745 milyon dolar olarak gerçekleşti. İsveç şirketi için Rusya en büyük yedinci pazar. Ülkede 155 H&M mağazası faaliyet gösteriyor.