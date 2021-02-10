Şili, Sputnik V aşısının olası sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardı

ADN radyosunun aktardığına göre Enrique Paris, Gamaleya Araştırma Merkezi ile geçen hafta görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Paris, “İleride aşıyı almak için anlaşmaya vardık” dedi.

Paris ayrıca Şili yönetiminin aşıyı satın almaya yönelik görüşmelere, Şili Kamu Sağlığı Enstitüsü’nün aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren belgeleri alıp incelemesinden sonra başlayabileceğini vurguladı.