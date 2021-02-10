Rusya’da günlük vaka sayısı 17 Ekim’den beri ilk kez 15 binin altında

Koronavirüse karşı aşılamanın devam ettiği Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı 17 Ekim’den beri ilk kez 15 binin altına düştü ve 14 bin 494 oldu. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 4 milyon 12 bin 710’a yükseldi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da vaka sayısı 14 bin 494 artarak 4 milyon 12 bin 710’a çıktı.

Başkent Moskova (1441), St. Petersburg (1169) ve Moskova bölgesi (650) günlük vaka sayısının en yüksek kaydedildiği yerler oldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da 536 artış meydana geldi. Böylelikle şimdiye kadarki can kaybı sayısı 78 bin 134’e yükseldi.

Öte yandan iyileşen hasta sayısı da 22 bin 575 artarak 3 milyon 516 bin 461’e çıktı.

Rusya’da 18 Ocak’tan beri kitlesel aşılama devam ediyor.