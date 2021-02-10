Zaharova: Navalnıy destekçilerinin planladığı fenerli eylemde Batı'nın etkisi var

Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi Leonid Volkov, Rus aktivistin destekçilerine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlerinin önünde telefon fenerlerini yakarak birkaç dakika eylemde bulunma çağrısı yapmıştı.

Eho Moskvı radyosuna konuk olan Zaharova'ya planlanan fenerli eylem için NATO üyelerinden talimat geldiğini düşünüp düşünmediği soruldu. Zaharova, "Diğer ülkelerin topraklarındaki olayların ABD, NATO ülkeleri, Brüksel'deki yapılar tarafından hazırlığının nasıl gerçekleştiğine şimdiye kadar ilgi gösterdiniz mi? Biliyor musunuz? Hayır mı? Çeşitli çiçekler, kurdeleler kullanılıyor. Çok popüler renkler, semboller, sosyal medya etiketleri önceden hazırlanıyor. Gürcistan parlamentosuna ellerinde güllerle nasıl girdiklerini unuttunuz mu yoksa?" ifadelerini kullandı.

"Kendilerini Rusya muhalefeti olarak adlandıran, son birkaç aydır aktif olduğunu gördüğümüz kişilerin arkasında gerçekten de Batı'nın elinin olduğunu düşünmüyor musunuz?" diye soran Zaharova, şu anda kendilerini muhalif olarak tanımlayan ve yasadışı eylem çağrısı yapan herkesin arkasında Batılı organizatörleri gördüklerini vurguladı.

Dün Rus Birinci Kanal'a demeç veren Zaharova, pazartesi günü Polonya'nın AB Daimi Temsilciliği'nde Leonid Volkov (Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi) ve Vladimir Aşurkov (Yolsuzlukla Mücadele Vakfı İcra Direktörü) ile AB ülkeleri, ABD ve İngiltere'nin temsilcileri arasında görüşme gerçekleştirildiğine dikkat çekerek Navalnıy'ın ekibinde yer alan Volkov ve Aşurkov gibi isimlerin NATO'nun talimatıyla hareket eden etki ajanları olduğunu vurgulamıştı.

Volkov'un 4 Şubat'ta Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın protesto eylemlerine ara vereceğini, ilkbahar ve yaz aylarında yeniden başlayacağını açıkladığını anımsatan Zaharova, "Ancak dün, Brüksel'de yapılan video konferans toplantısının ardından Volkov, yeni protesto eyleminin 14 Şubat'ta yapılmasının planlandığını duyurdu. Görünen o ki, NATO, Volkov ve Aşurkov'a protestoları daha erken tarihe almaları yönünde talimat verdi" ifadelerini kullanmıştı.