Kiev’in Rus Dışişlerinin Kırım’daki temsilciliğine ait Twitter hesabını kapattırma girişimlerine yanıt: Gerçekler acıtır

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Simferopol Temsilci Vekili Artyom Berezovskiy, Kiev’in, bakanlığın Kırım temsilciliğine ait Twitter hesabını kapattırma girişimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Berezovskiy, “Gerçekler acıtır” yorumunu yaptı.

Kiev’in Twitter’dan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kırım temsilciliğinin sayfasının kapatılmasını istemesinin ardından Berezovskiy, “Bu olanlar ancak tek bir cümleyle açıklanabilir: ‘Gerçekler acıtır.’ Twitter hesabımız uzun zaman önce doğrulandı, bu nedenle şu an Ukrayna temsilcilerinin ortaya attığı polemik çok garip görünüyor” dedi.

“Kırım’ın yabancı izleyicilerle paylaşmakta olduğumuz başarıları, belli ki Ukraynalı partnerlerimizin dikkatinden kaçmamış” diyen Berezovskiy, temsilciliğin hesabından yalnızca teyit edilmiş ve güvenilir bilgilerin paylaşıldığını ekledi.

Ukrayna’nın ABD Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı ve San Francisco Başkonsolosluğu, Rus dışişlerinin Kırım temsilciliğinin Twitter hesabının kapatılmasını istemişti. Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Vladimir Yelçenko, konuyla ilgili Twitter’a başvuruda bulunmuştu. Büyükelçiliğin iddiasına göre, Rusya’nın Kırım’a yönelik kamuya açık hesapları ‘resmi ve meşru’ olarak görülemez nitelikte.