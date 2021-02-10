Gamaleya Merkezi: Rusya'da iki doz Sputnik V aşısı vurulan kişi sayısı 1.7 milyon

Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Direktör Yardımcısı Denis Logunov, Rusya'da 2.2 milyon kişinin bir doz, 1.7 milyon kişinin de iki doz Sputnik V aşısı vurulduğunu söyledi.

Moskova Kent Duması'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Logunov, Rusya'da Sputnik V'yle yürütülen aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'Aşı olup koronavirüse yakananların oranı yüzde 0,016'

Şimdiye dek 2.2 milyon kişinin bir doz, 1.7 milyon kişinin de iki doz Sputnik V aşısı vurulduğunu kaydeden Logunov, bu kişilerin içinde yaklaşık 300 kişinin, yani yüzde 0,016'sının koronavirüse yakalandığını belirtti.

Aşılama sürecinin gidişatına değinen Logunov, "Olumlu senaryoya göre toplu aşılamasının ana bölümü yaz ortasına kadar tamamlanabilir. Böylece toplumsal bağışıklık oranı yüzde 70'e ulaşır" ifadelerini kullandı.

Logunov, olumsuz senaryoya göre aşılama çalışmalarının ana bölümünün sonbaharın başına kadar tamamlanacağını ekledi.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.