Lavrov: Batı, Rusya'yı itaatkar bir ülke yapmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı itaatkar bir ülke ve kendi çıkarlarını rahatça gözetebileceği bir yer haline getirmeye çalıştığını belirterek bu girişimlerin son dönemde daha sert bir hal aldığını vurguladı.

Rusya'da kutlanan 10 Şubat Diplomatik Çalışanlar Günü vesilesiyle Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) hayatını kaybeden Rus diplomatların anıt levhalarına çiçek bırakan Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik girişimlerini anlattı.

Lavrov, "Küresel arenada durumun nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Rusya'nın bağımsız olma, bağımsız dış politika hakkını kullanma, uluslararası hukuku savunma yönündeki tüm girişimleri, Batılı meslektaşlarımızın gittikçe artan bir direnişiyle karşılaşıyor. Meslektaşlarımız bizi 'itaatkar' yapmak, evrensel insani değerlere ilişkin olarak benimsedikleri ve Rus kültürel geleneğiyle, uygarlık geleneklerimizle çelişen son derece şüpheli yorumları kabul etmemizi istiyorlar" dedi.

Batı'nın Rusya'yı güvenlik, ekonomi, toplumsal siyaset alanındaki çıkarlarını rahatça gözetebileceği bir yer haline getirmeyi çalıştığını kaydeden Lavrov, bu girişimlerin her geçen gün daha da sertleştiğini gözlediklerinin altını çizdi.

Lavrov, "Rus diplomatların, seleflerinin bilgeliğine dayanan gücü, bilgisi ve deneyimi, Rusya Devlet Başkanı tarafından belirlenen dış politikanın ısrarlı bir şekilde izlenmesi için en aktif şekilde kullanılmalı" diye konuştu.