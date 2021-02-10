Rusya’nın ikinci aşısının klinik testlerinin sonuçlarının yakında yabancı bilim dergilerinde yayınlanması bekleniyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Vektor Bilim Merkezi, geliştirdiği EpiVakKorona aşısının klinik testlerinin ilk iki aşamasının sonuçlarını hakemli yabancı bilim dergilerine gönderdi. Sonuçların en yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona’nın birinci ve ikinci faz klinik test sonuçlarının hakemli yabancı bilim dergilerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, sonuçların yakında yayınlanması ve bu sonuçların bilim dünyasının sorularının büyük kısmına yanıt vermesi bekleniyor.

Rusya’da yaygın aşılama programı 18 Ocak’ta başladı. Yaygın aşılama programında şu an için en başta, ülkenin sağlık otoritesi tarafından ilk tescil edilen Sputnik V koronavirüs aşısı kullanılıyor.

Bunun yanında Rusya’da ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da kısmen kullanıma girmiş durumda. Ancak seri üretimine bu ay içinde başlanması hedefleniyor.

Ülkede mart ayından itibaren yaygın aşılamanın Sputnik ve EpiVakKorona aşıları ile devam etmesi planlanıyor. Nisan başındaysa ülkede geliştirilen üçüncü aşı olan KoviVak’in yaygın aşılama programı çerçevesinde kullanıma girmesi bekleniyor.