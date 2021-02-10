Rus Büyükelçi Karlov Ankara’da törenle anıldı

Uğradığı suikast nedeniyle hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, büyükelçilik çalışanlarının katıldığı törenle anıldı.

Büyükelçilik bahçesindeki büste çiçek bırakıldı. Törende çok sayıda ülkenin büyükelçileri de yer aldı.

Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen saldırıyı terör saldırısı olarak nitelemişti.

По случаю #ДеньДипломата почтили память Посла, Героя России А.Г.Карлова, трагически погибшего в Анкаре. #ПамятиДипломатов @MID_RF



Diplomatlar Günü vesilesiyle Ankara’da terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi #Rusya Kahramanı Andrey #Karlov büstüne çiçek koyduk. pic.twitter.com/rXWk9BLbhp — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 10, 2021

​Halen devam eden Karlov davasında son olarak 29 Ocak'ta duruşma yapılmış ve hakim, sanıklardan Vehbi Kürşat Akalın ve avukatının savunmasını yapmaması üzerine davayı 19 Şubat’a ertelemişti.

Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.