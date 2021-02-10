Rus Dışişleri: ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu tamamen kapanabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Vladivostok Temsilciliği Başkanı Andrey Brovarets, “Bu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tek taraflı kararı. Tüm formalitelere uyulursa 2021 ilkbahar ortalarında nihai biçimde hayata geçirilebilir” ifadesini kullandı.

Yeni ABD idaresinin, Vladivostok’taki başkonsolosluğu kapatma kararını gözden geçireceği umudunu dile getiren Rus diplomat, “Bu karar, Primorski Krayı’nın yabancı ortaklarla uluslararası işbirliğini geliştirme yönündeki genel objektif eğilimlere ters düşüyor” diye konuştu.

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde kayıtlı dış ticaret katılımcılarının yarısından fazlasının Primorski Krayı’nda bulunduğunu anımsatan Brovarets, Vladivostok’un da Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’ndeki en büyük bölgesel ve federal etkinliklerin yapıldığı yer olduğunu kaydetti.

2020 Aralık ayında, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu ülkenin Vladivostok Başkonsolosluğu’nu kapatma ve Yekaterinburg Başkonsolosluğu’nun faaliyetini askıya alma kararı almıştı. ABD medyası, bu kararın, Rusya’nın ülkedeki Amerikan diplomat sayısını azaltma yönünde 2017’de aldığı kararla bağlantılı olduğunu iddia etmişti.