Rus Dışişleri, Moskova'nın Ortadoğu'daki ana hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktör Yardımcısı Aleksey Skosırev, Moskova'nın Ortadoğu'daki ana hedefinin gerilimin azaltılması ve durumun normalleştirilmesi olduğunu belirtti.

Valday Fikir Kulübü'nde gerçekleştirilen bir toplantı sırasında konuşan Skosırev, Rusya'nın Ortadoğu politikasının ana hedefini açıkladı.

Skosırev, "Öncelikli hedefimiz, gerilimin kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde azaltılması ve durumun normalleştirilmesi. Rusya, Ortadoğu'daki tüm çatışmaların kapsayıcı ve yapıcı, taraflar arasında ayrım yapmayan, BM himayesinde düzenlenen ve başta Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere bölgedeki kilit oluşumların yer aldığı bir diyaloğu içeren siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine katkı sunulması gerektiğini düşünüyor" dedi.

Rusya'nın ikinci hedefinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yeni tehlikeli askeri krizlerin ortaya çıkmasını önlemek olduğunu anlatan Skosırev, üçüncü hedefin ise Ortadoğu'yu 'barış, iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliği bölgesine' dönüştürmek olduğunun altını çizdi.