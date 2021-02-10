Duma, ‘Nazizmin yüceltilmesinin cezalandırılmasına’ ilişkin tasarıyı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Nazizmin yüceltilmesi ve SSCB'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetlerine yönelik bilgilerin kasten çarpıtılmasının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Belge, nazilerle ittifak halindeki Avrupa ülkelerinin başlıca savaş suçlularının yargılanması ve cezalandırılmasına ilişkin Uluslararası Askeri Mahkemenin kararı ile tespit edilen gerçekler ve mahkeme tarafından suç olarak kabul edilen faaliyetlerin reddedilmesinin yanı sıra, SSCB'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetlerine yönelik bilgilerin kasten çarpıtılmasına idari sorumluluk getirilmesini öngörüyor.

Tasarı, tüzel kişiler için 1.5 ila 3 milyon ruble para cezasının yanı sıra, ihlalin yapıldığı araçlara el konulmasını öneriyor.

Kasım 2020'de Duma Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya tarafından Devlet Duması’na sunulan tasarı, hükümetin yasama faaliyetleri komisyonu tarafından desteklenmişti.