Navalnıy'ın ekibindeki yöneticilerden Leonid Volkov hakkında gıyabi tutuklama kararı

Moskova Basman Mahkemesi Sözcüsü İrina Sofinskaya, Sputnik'e verdiği demeçte, Navalnıy'a destek amacıyla düzenlenen yasadışı gösterilere reşit olmayan kişileri çağırdığı gerekçesiyle hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan Volkov'un mahkeme tarafından gıyaben tutuklandığını ifade etti.

Sofinskaya, Volkov'un Rusya topraklarında gözaltına alındığı veya iade edildiği andan itibaren iki ay süreyle tutuklanacağını kaydetti.

Rusya kanunlarına göre Volkov'a reşit olmayanlara yasadışı gösterilere katılma çağrısı yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, Volkov hakkında reşit olmayan kişileri yasadışı gösterilere çağırdığı video nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

23 ve 31 Ocak'ta Navalnıy'a destek gösterilerini planlayan organizatörler, çocuklara da sokağa çıkma çağrısı yapmış ve bu tutum büyük tepki toplamıştı.

NATO ülkelerinin temsilcileriyle toplantıya katılmıştı

Dün Rus Birinci Kanal'a demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, pazartesi günü Polonya'nın AB Daimi Temsilciliği'nde Leonid Volkov ve Vladimir Aşurkov (Yolsuzlukla Mücadele Vakfı İcra Direktörü) ile AB ülkeleri, ABD ve İngiltere'nin temsilcileri arasında görüşme gerçekleştirildiğine dikkat çekerek Navalnıy'ın ekibinde yer alan Volkov ve Aşurkov gibi isimlerin NATO'nun talimatıyla hareket eden etki ajanları olduğunu vurgulamıştı.