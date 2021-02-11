Rus Tu-22M3 bombardıman uçakları Karadeniz üzerinde 5 saat süren uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus Tu-22M3 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki Tu-22M3 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının bugün Karadeniz’in tarafsız suları üzerinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu.

Rusya Hava Kuvvetleri ve Güney Askeri Bölge’ye bağlı hava savunma birliklerine ait uçakların Tu-22M3 bombardıman uçaklarına eşlik ettiği vurgulanan açıklamada, uçuş süresinin 5 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait tüm uçaklar, uçuşlarını uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştiriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, Rus savaş uçaklarının düzenli olarak Arktik, Atlantik, Pasifik okyanusları ile Karadeniz ve Baltık Denizi’nin tarafsız bölgesi üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği, tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı ve diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmediğine vurgu yapıldı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nde hizmet veren Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları, güdümlü füzeler ve hava bombaları ile her türlü hava, deniz ve kara hedeflerini yok etmek için tasarlandı.