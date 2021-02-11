Rusya’da 15 bin 38 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 15 bin 38 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 27 bin 748’e yükseldi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısında gün içinde 15 bin 38 artış meydana geldi.

Günlük vaka sayısının en fazla olduğu yer 2040 vaka ile başkent Moskova oldu. St. Petersburg’da da 1127 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 27 bin 748’e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 553 olarak kaydedilirken, hastalığı 21 bin 961 kişi atlattı.

Pandemi boyunca hayatını kaybeden kişi sayısı 78 bin 687’ye çıktı. Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı da 3 milyon 538 bin 422’ye ulaştı.