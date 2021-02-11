Ryabkov: ABD, 'sınırlı nükleer savaş' konsepti hazırlıyor

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin nükleer silah kullanılmasını öngören konseptler üzerinde çalıştığını söyledi.

Washington'un silahlı çatışmalarda nükleer silah kullanımını öngören istikrar bozucu konseptler üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve hatta bunları kamuoyu önünde dillendirdiğini kaydeden Ryabkov, "Biz, bu sınırlı nükleer savaş konseptine kesinlikle karşı çıkıyoruz. 'Gerilimin azalması için gerilimi tırmandırma' mantığına dayalı bazı fikirleri bize dayatmaya yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Rusya'ya bu tür fikirleri sunanların askeri planlamalarında bu tür konseptleri uygulama niyetinde olduğunu düşündüklerini söyleyen Ryabkov, nükleer savaşın kazananı olmayacağını ve asla böyle bir savaşa girilmemesi gerektiğini vurgulayan Gorbaçov-Reagan formülünün ABD ile ikili formatta ve nükleer beşliyle daha geniş bir formatta onaylanmasının, bilhassa bundan dolayı çok önemli olduğunun altını çizdi.

Ryabkov, "Bu açık ve net formül, bugün kolektif olarak desteklenmeli. Dünyanın böyle bir sinyale ihtiyacı var. Batılı meslektaşlarımızın bu önerimizi kabul etmeye hazır olmaması, askeri düşüncelerinin ne yönde olduğu ve gerçekten sınırlı nükleer çatışma planlayıp planlamadıkları konusundaki şüpheleri güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

1987 yılında SSCB lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) imzalamıştı. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu anlaşma sayesinde sadece 4 yıl içinde yaklaşık 3 bin füzenin imha edilmesi sağlanmıştı. INF Anlaşması, nükleer başlık kapasiteli füzelerin 30 yıldan daha uzun bir süre Avrupa topraklarına konuşlandırılmasının önüne geçmişti.

Ancak 2 Şubat 2019'da ABD, INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurmuş, 3 Temmuz 2019'da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'un adımına cevaben INF'nin askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.