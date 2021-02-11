Putin: Biden yönetiminin START-3'ü uzatma kararından memnunum

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapan Vladimir Putin, küresel güvenlik açısından son derece önemli olan ve iki ülke arasında nükleer alandaki son anlaşma niteliği taşıyan START-3'ün uzatılması hakkında konuştu.

Putin "Çok kısa süre önce ABD'li partnerlerimizle START-3'ü uzattık. Bunu ABD'li partlerimize uzun zamandır öneriyorduk. Yeni ABD yönetiminin konudaki seçim vaatlerini yerine getirdiğini belirmekten memnunum. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3 olmuştu.

Her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021'de dolacaktı. Anlaşmanın uzatılmasını öngören yasaların her iki ülkede de yürürlüğe girmesiyle START-3'ün süresi 5 Şubat 2026'ya kadar uzadı.