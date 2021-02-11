Rus vekil: Türkiye, ABD’yi memnun etmek için S-400 konusunda tavize gitmez

Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, sadece kendi çıkarları üzerinden hareket eden Ankara’nın S-400 konusunda ABD ile Türkiye’nin hava savunmasının zararına bir anlaşmaya varması ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri, ABD ile arasındaki pazarlığın başlıca unsurlarından biri olarak önemini koruyor.

Yunanistan’ın elindeki S-300 için olduğu gibi Girit Modeli’nin uygulanması, yani sistemin sadece tatbikat ve denemeler sırasında kullanılması olasılığı gündeme getirildi. Basında da ABD’nin Suriye’deki Kürt grupları desteklemeye son vermesi karşılığında Türkiye’nin taviz verebileceği iddiaları yer aldı.

Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Ankara’nın sadece kendi çıkarları üzerinden hareket ettiğini, ABD ile Türkiye’nin hava savunmasının zararına olacak bir anlaşmaya varılması ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Rusya’nın, Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğunu göz önüne bulundurduğunu kaydeden Şvıtkin, şunları söyledi:

“Türkiye’ye verilen sırlar elbette gizli verilerin açığa çıkarılmasını engelleyecek garantiler çerçevesinde tutuldu. ABD Türkiye’nin müttefiki, ancak Ankara öncelikli olarak kendi çıkarları üzerinden hareket ediyor ve ABD’ninkileri değil kendi çıkarlarını esas alıyor. ABD ile görüşmelerde önceliğin Türkiye halkının çıkarlarına verileceğine eminim. ABD’nin taleplerini karşılamak için Ankara’nın kendi hava savunması pahasına tavizde bulunması düşük ihtimal.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile yaşanan S-400 gerilimine yönelik 'Girit modeli' önerisinde bulunmuştu. Bakan Akar, "Girit’teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" demişti.

Çeviri: Tuğba Bolat