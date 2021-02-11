Gamaleya Merkezi: Sputnik V aşısı Müslümanlar için yasaklı hiçbir madde içermiyor

Rus uzman Vladimir Guşin, Gamaleya merkezi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısında İslam tarafından yasaklanmış hiçbir bileşen bulunmadığını belirtti.

Gamaleya Merkezi Patojenik Mikroorganizmaların Popülasyon Değişkenliği Mekanizmaları Laboratuvarı Başkanı Vladimir Guşin, Sputnik V koronavirüs aşısının İslam tarafından yasaklanmış hiçbir bileşeni içermediğini kaydetti.

Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından düzenlenen ‘İslam dini kuralları ışığında Kovid-19 aşısı’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuşan Guşin,

“Bu yuvarlak masaya hazırlanırken, özellikle ölü hayvanlar, domuz, kan ve diğer şeyler konusunda öncelikli olarak İslam'ın yaklaşımına baktık. Aşı, bunlardan hiçbirini içermiyor. Bu bilgiyi yaymada, insanlara iletmede bize destek olursanız çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

Guşin, reaktörlerdeki besin kaynağının 1973'te izole edilmiş bir insan hücresi olduğunu, ‘torunlarının’, aşının temeli olan viral ürünü geliştirmek için adenovirüs ile enfekte olan bir üreme alanı olarak kullanıldığını ve ardından viral partiküller hariç tüm hücresel bileşenlerin temizlendiğini kaydetti.

Aşının bileşimini stabilize etmek için çok az miktarda etanol bulunduğuna vurgu yapan Guşin, “Bu canlı bir aşı değil, insanlarda hastalığa neden olmaz” dedi.

Toplantıda, Sputnik V aşısının tescil edildiği 24 ülkeden 10'unun Müslüman olduğuna dikkat çekildi.

Daha önce Tataristan Müftülüğü Helal Standartları Komitesi Başkanı İrek Ziganşin, helallik açısından test edebilmek için geliştiricilerden Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarının bileşenlerini açıklamalarını talep ettiklerini belirtmişti.